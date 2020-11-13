شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 5515 إصابة جديدة و61 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 282 ألفاً و336 حالة إصابة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 61 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4631، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 229 ألف و 160.

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