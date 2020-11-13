شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. إيطاليا تسجل 41 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا 40 ألفاً و902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد يومي قياسي جديد، ووفاة 550 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية ووكالة الحماية المدنية، أن الإحصاء الكلي للإصابات تجاوز 1ر1 مليون حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 ألفاً و139 حالةً.

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