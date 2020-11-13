شكرا لقرائتكم خبر عن قاض أمريكي: كورونا "اختبار ضغط دستوري" والان نبدء بالتفاصيل

قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى فرض قيود "لم يكن من الممكن تصورها سابقا" على الحرية الفردية، وخص بالذكر القيود المفروضة على المناسبات الدينية.

وقال القاضي، الذي يُنظر إليه على أنه محافظ، في اجتماع للجمعية الاتحادية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إنه لا يقلل من خطورة الأزمة أو ينتقد أي مسؤولين لاستجابتهم.

لكنه أضاف "لم نشهد من قبل قيودا صارمة وواسعة وطويلة الأمد مثل تلك التي تم فرضها لمعظم عام 2020".

وقال خلال كلمة عبر رابط فيديو للمؤتمر السنوي للمنظمة المحافظة "كانت أزمة كوفيد بمثابة اختبار ضغط دستوري".