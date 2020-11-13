إثيوبيا تعين رئيساً جديداً لإقليم تيجراي مع تصاعد الصراع

13 نوفمبر,2020

سعت إثيوبيا لإحكام سيطرتها على إقليم تيجراي المتمرد اليوم الجمعة وعينت رئيساً جديداً للإقليم في ظل هجوم عسكري أودى بحياة المئات وهز منطقة القرن الأفريقي.

وبدأ الصراع في الأسبوع الماضي عندما قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت قاعدة عسكرية، ومنذ ذلك الحين تشن القوات الاتحادية هجوماً جوياً وبرياً تقول الحكومة إنه أسفر عن "تحرير" غرب تيجراي.

وأعلن أبي، أن البرلمان عين الأستاذ السابق في جامعة أديس أبابا ونائب وزير العلوم والتعليم العالي مولو نيجا (52 عاما) رئيسا لإقليم تيجراي.

وكتب على تويتر "سيختار الرئيس التنفيذي ويعين رؤساء الأجهزة التنفيذية للإقليم من بين الأحزاب السياسية التي تعمل بشكل قانوني هناك".

ويواجه دبرصيون جبراميكائيل، الزعيم الحالي للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والذي فاز في انتخابات محلية أجريت في سبتمبر أيلول، اتهامات رسمية مع غيره من المسؤولين في الجبهة بالخيانة والتمرد المسلح والإرهاب.

ولم يصدر أي رد حتى الآن من دبرصيون أو أي من مسؤولي الجبهة على تعيين رئيس جديد لتيجراي.

جاء ذلك فيما أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة إقالة مفوض السلم والأمن، وهو مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء.

وأمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بإقالة جبرجزيابير مبراتو ملس في مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر تشرين الثاني اطلعت عليها رويترز.

وذكر تقرير أمني للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الشرطة الإثيوبية زارت مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إقليم أمهرة وطلبت قائمة بأسماء الموظفين المنتمين لعرقية تيجراي.

وقال التقرير إن قائد الشرطة المحلية أبلغهم بوجود أمر "برصد جميع الموظفين من عرقية تيجراي في كافة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية" فيما يلقي الضوء على مخاوف بشأن السمة العرقية للهجوم الذي تشنه القوات الاتحادية على زعماء الإقليم المتاخم لحدود أمهرة.

أديس أبابا: المجلة