إيران تبحث فرض إجراءات العزل التام في طهران لمدة أسبوعين

13 نوفمبر,2020

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران، التي تكافح موجة ثالثة من فيروس كورونا، تبحث فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 461 إلى 40582 اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إن إيران، الدولة الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط، سجلت 11737 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 738322.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مناقشات جارية بين مسؤولي الحكومة والصحة بشأن فرض إجراءات عزل تام لمدة أسبوعين في طهران، وقد يتم الإعلان عنها غداً السبت.

ويوم الثلاثاء، فرضت الحكومة قيوداً لمدة شهر واحد تلزم جميع الأنشطة غير الأساسية في المدن الكبرى بغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.

طهران: المجلة