الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ



عدد الاصابات 372 موزعة كالآتي:



أبو دشير-----------4

أبو غريب ----------21

الإسكان------------4

الاعلام-------------12

البياع--------------5

التاجي--------------7

التراث--------------3

الحرية--------------16

الخطيب -------------6

الدورة---------------30

الدولعي--------------3

الرحمانية-------------5

السيدية --------------15

الشرطةالخامسة--------3

الشعلة ---------------28

الصالحية--------------2

الطارمية--------------16

العامرية---------------2

العلاوي----------------2

الغزالية----------------10

القادسية ---------------6

الكاظمية ---------------9

المحمودية-------------15

المعالف ----------------3

المكاسب ---------------2

المنصور ---------------20

المواصلات--------------1

الوشاش-----------------5

اليرموك ----------------17

جكوك------------------2

حي الجامعة--------------20

حي الجهاد--------------22

حي الخضراء-------------11

حي العامل---------------10

حي العدل----------------19

حي الفرات---------------3

سبع البور----------------- 1

سويب--------------------1

سجن الكرخ--------------5

شارع حيفا----------------1

سكنة جانب الرصافة -------5 الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 372 موزعة كالآتي:أبو دشير-----------4أبو غريب ----------21الإسكان------------4الاعلام-------------12البياع--------------5التاجي--------------7التراث--------------3الحرية--------------16الخطيب -------------6الدورة---------------30الدولعي--------------3الرحمانية-------------5السيدية --------------15الشرطةالخامسة--------3الشعلة ---------------28الصالحية--------------2الطارمية--------------16العامرية---------------2العلاوي----------------2الغزالية----------------10القادسية ---------------6الكاظمية ---------------9المحمودية-------------15المعالف ----------------3المكاسب ---------------2المنصور ---------------20المواصلات--------------1الوشاش-----------------5اليرموك ----------------17جكوك------------------2حي الجامعة--------------20حي الجهاد--------------22حي الخضراء-------------11حي العامل---------------10حي العدل----------------19حي الفرات---------------3سبع البور----------------- 1سويب--------------------1سجن الكرخ--------------5شارع حيفا----------------1سكنة جانب الرصافة -------5 الشفاء:

704

الوفيات:

2

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