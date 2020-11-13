الإمارات تعيد فتح معابرها الحدودية البرية اعتبارا من الاثنين

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية: عنالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي قولها، انه "سبدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني 2020".وأوضحت الوكالة: "هذا ويشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص PCR سلبية على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في سلطنة عمان الشقيقة وأن تكون مدة صلاحية الفحص لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، والالتزام بإجراء فحص كوفيد-19 في المنافذ عند الوصول واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتكولات المعتمدة بالإضافة إلى تثبيت تطبيق الحصن، كما يلتزم الزوار من موطني السلطنة بإجراء فحص PCR في اليوم الرابع في حالة البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة".كما نوهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حسب الوكالة، إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.

وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.

ولم تذكر تفاصيل بشأن أي تغييرات للمواطنين السعوديين.