دولة عربية تسجل 4469 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، عن تسجيل 71 حالة وفاة و4469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في المملكة إلى 136,555، والوفيات إلى 1,618 حالة، حسب معطيات وزارة الصحة الأردنية.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 2008 حالات، منها 434 تحت العناية المركزة.
وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أنه تم إجراء 16,771 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 2,157,941.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 2008 حالات، منها 434 تحت العناية المركزة.
وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أنه تم إجراء 16,771 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 2,157,941.
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