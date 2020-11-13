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مقتل ثلاثة من حرس الحدود الايراني شمال غرب البلاد

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أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 3 من حرس الحدود في "هجوم إرهابي مسلح" استهدفهم في محافظة "أذربيجان غربي" الواقعة شمال غرب البلاد.
وقالت الشرطة الإيرانية في بيان، إن عناصر مسلحة معادية وصفتها بالإرهابية هاجمت حرس الحدود في منطقة "تكور" التابعة لإقليم "أذربيجان غربي" ظهر اليوم.

وأضافت أنه تم التصدي للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضي الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.

وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.

ويحاذي إقليم "أذربيجان غربي" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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