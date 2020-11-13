مقتل ثلاثة من حرس الحدود الايراني شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 3 من حرس الحدود في "هجوم إرهابي مسلح" استهدفهم في محافظة "أذربيجان غربي" الواقعة شمال غرب البلاد.
وأضافت أنه تم التصدي للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الأراضي الإيرانية، بعد مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنين منهم برتبة ملازم، والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران.
ويحاذي إقليم "أذربيجان غربي" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.
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