اغتيال مدرس وتفجير عبوتين ناسفتين بثلاث مناطق في المقدادية

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، باغتيال مدرس وتفجير عبوتين ناسفتين بثلاث مناطق في المقدادية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية، اقدموا اليوم، على اغتيال مدَّرس في حي المعلمين بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".
واضاف ان "عبوة ناسفة انفجرت على منزل مواطن في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية ادى الى تضرر سيارته".
واوضح المصدر، انه "تم استهداف منزل مواطن بعبوة ناسفة في منطقة زهيرات بناحية ابي صيدا ادى الى تضرر المنزل فقط".
واضاف ان "عبوة ناسفة انفجرت على منزل مواطن في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية ادى الى تضرر سيارته".
واوضح المصدر، انه "تم استهداف منزل مواطن بعبوة ناسفة في منطقة زهيرات بناحية ابي صيدا ادى الى تضرر المنزل فقط".
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