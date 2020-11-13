مناورات تركية جديدة.. استفزازات تشعل المتوسط وتجهض الحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استفزازات تركية جديدة تهدد برفع منسوب التوتر شرقي المتوسط، وتجهض جميع مساعي استئناف الحوار مع اليونان.

وزارة الدفاع التركية أعلنت، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنها أجرت، الجمعة، تدريبات لقواتها البحرية في شرقي البحر المتوسط، ضمن برنامجها الاستعدادي.



الوزارة نشرت أيضا مقطع فيديو مرفق بالتغريدة يظهر قيام مشاة البحرية التركية، بتنفيذ عمليات إطلاق نار ضمن التدريبات المقامة.

وشددت الوزارة في تغريدتها على أن "التدريبات البحرية في شرق البحر المتوسط تمت بنجاح"، في استعراض مستفز وتحد للقرارات الدولية في المنطقة البحرية مالمتنازع عليها مع اليونان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، أن سفينة التنقيب الثالثة المسماة "القانوني"، في طريقها إلى البحر الأسود، في استمرار لتعمد تركيا سياساتها الاستفزازية للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير دونمز، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وتابعتها ”الخليج 365”.

وأوضح الوزير في تغريدته أن فرق التنقيب التركية، وصلت إلى عمق ألفين و600 متر في أعمالها بحقل "توركالي1"، بالبحر الأسود.

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وفي تصريحات سابقة، أعلن دونماز حفر 73 بئرًا في اليابسة و3 في البحر، في إطار أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

والأربعاء، أعلنت تركيا تمديد عمل سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في البحر المتوسط حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلًا من يوم 14 من الشهر نفسه الذي كان محددًا لإنهاء عملها.

قرار يأتي في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد أنقرة لمدة عام على خلفية أنشطتها "غير القانونية" شرق المتوسط.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، إنها "تستنكر" قرارا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، واتهمت أنقرة بإثارة التوتر في المنطقة "وتعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

وفي بيان، شددت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط".

وحثت أورتاجوس أنقرة على "إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان".