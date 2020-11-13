العثور على جثث 26 مرتزقا سوريا في ترهونة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثر على جثث 26 مرتزقا سوريا في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة.

وأعلنت مستشفى ترهونة، وفقا لوسائل إعلام محلية، أنها سلمت 26 جثة لمرتزقة سوريين تم التعرف عليهم من قبل هيئة المفقودين مؤخرا حيث تم استخراجهم من مقابر داخل ترهونة.



وأوضحت المستشفى أن الجثث تابعة لوحدة تركية خاصة وقد تم نقلتهم إلى قاعدة مصراتة العسكرية (غرب ليبيا) تمهيداً لنقلهم إلى موطنهم الأصلي.

وقتل مئات من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا أثناء الاشتباكات مع الجيش الليبي في طرابلس، كما فر المئات عبر الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا.

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وعقب توقف القتال في ليبيا واشتعال جبهات أخرى للحرب مثل أذربيجان أعادت تركيا نحو 9300 مرتزقة من ليبيا إلى الأراضي السورية، بعد أن تجاوز عددهم نحو 20 ألفا وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير 2020 وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510 لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى غرب ليبيا رغم مشاركة الرئيس التركي أردوغان في المؤتمر .

كما يأتي ذلك رغما عن عمليتي، "صوفيا" و"إيريني"، الأوروبيتين المناط بهما مراقبة نقل السلاح والمرتزقة إلى الميليشيات غرب ليبيا.

وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن طريق خرقها لبنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك بالإضافة لسحب المرتزقة و الضباط الأتراك من القواعد الليبية.