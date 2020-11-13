مقتل وإصابة 3 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة للشرطة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وقال مصدر أمني، الجمعة، إن عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة لشرطة ديالى على طريق زراعي قرب قرية الكبة شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة اثنين أخرين.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدأ حملة تطهير واسعة، استهدفت الفساد ومطاردة المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنافذ الحدودية.

وعد مراقبون ذلك التحرك "خطوة شجاعة لفرض سلطة القانون واسترداد قوت الشعب المسروق".

وتشهد مناطق متفرقة في العراق من بينها ديالى وكركوك هجمات شبه يومية لتنظيم داعش الإرهابي، تستهدف القوات الأمنية رغم العمليات المنظمة التي تقوم بها القوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم التي تتحصن بالجبال.