القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة للشرطة بمحافظة ديالى شرقي العراق.
وقال مصدر أمني، الجمعة، إن عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة لشرطة ديالى على طريق زراعي قرب قرية الكبة شمال شرق بعقوبة، أسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة اثنين أخرين.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدأ حملة تطهير واسعة، استهدفت الفساد ومطاردة المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنافذ الحدودية.
وعد مراقبون ذلك التحرك "خطوة شجاعة لفرض سلطة القانون واسترداد قوت الشعب المسروق".
وتشهد مناطق متفرقة في العراق من بينها ديالى وكركوك هجمات شبه يومية لتنظيم داعش الإرهابي، تستهدف القوات الأمنية رغم العمليات المنظمة التي تقوم بها القوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم التي تتحصن بالجبال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 3 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.