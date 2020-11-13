إثيوبيا: نحمي المدنيين في تجراي وحسم المعركة قريب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الإثيوبي نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن أن العملية العسكرية بإقليم تجراي، شمالي البلاد، سيتم حسمها قريبا.

وقال مكونن إن العملية تهدف إلى "تطبيق وإنفاذ القانون ومحاكمة الذين انتهكوا الدستور وإحلال السلام بالإقليم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإثيوبي، اليوم الجمعة، أطلع خلاله السفراء والدبلوماسيين المقيمين في أديس أبابا، على الأوضاع الجارية بالبلاد.

وقال مكونن إن العملية العسكرية بشمال البلاد تجري من أجل إنفاذ القانون ويستهدفون منها عناصر "الجماعة الإجرامية لجبهة تحرير تجراي وليس المدنيين".

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن الجهود جارية لإنهاء العملية قريبا، مؤكدا أنهم يتخذون إجرات واضحة لحماية المدنيين الأبرياء.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم".

دعوة آبي أحمد اعتبرها متابعون للشأن الإثيوبي إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تجراي، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة متلفزة ألقاها باللغة التجرينية (لغة محلية بإقليم تجراي)، اليوم الجمعة، أهالي إقليم تجراي وأفراد القوات الخاصة بالإقليم والمليشات التابعة للجبهة إلى "الامتناع عن تقديم تضحيات غير ضرورية استجابة لدعوة المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".

ودعا آبي أحمد في الوقت نفسه إلى "الاستفادة من هذه الفرصة والمهلة التي حددها"، مضيفا: أن "المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي محاصرة في جميع الاتجاهات بالعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي لإنفاذ سيادة القانون وهيبة الدولة".

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كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أهالي تجراي إلى حماية أطفالهم ودعم قوات الدفاع الوطني من أجل حماية البلاد.

وكان آبي أحمد، أعلن عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي، شمال البلاد، بعد عملية عسكرية استهدفت "استعادة الشرعية"، بحسب الحكومة المركزية.

وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال آبي أحمد إنه "بناء على قرار المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) وقرار مجلس الوزراء المتعلقة بتشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تجراي، فقد تم تعيين الدكتور ملو نيغا كرئيس تنفيذي لإدارة الإقليم".

وأضاف أن الرئيس التنفيذي سيقوم بتعيين مسؤولي الأجهزة التنفيذية لحكومة الإقليم من الأحزاب السياسية المحلية.

كان مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي التي يخوض الجيش حربا معها.

وقال إنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.

جاء قرار البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردًا مشتبها بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش، ضد ما تسميها الحكومة الإثيوبية "مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".