المطافئ تنقذ سكان المنوات من خطر حريق "كابينة دوكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنقذت قوات الحماية المدنية بالجيزة سكان منطقة سكنية بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس من خطر نيران حريق شبَّ في "كابينة دوكو" تقع وسط التجمع السكني، اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بقرية المنوات. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب. Advertisements وتبين بالفحص نشوب الحريق في كابينة دوكو المخصصة لرش السيارات بقطعة أرض على مساحة 400 متر، تشغل الكابينة نحو 100 متر منها. وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، وحالوا دون امتدادها إلى المنازل المجاورة، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علي شلش حكمدار الجيزة.

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