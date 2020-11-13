3 سيارات إطفاء لإخماد حريق "كابينة دوكو" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في "كابينة دوكو" بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بقرية المنوات. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب. وتبين بالفحص نشوب الحريق في كابينة دوكو المخصصة لرش السيارات بقطعة أرض على مساحة 400 متر.

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