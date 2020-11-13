روسيا تنتج ملايين اللقاحات ضدّ "كورونا" على أراضي دولةٍ آسيويّة

يقوم الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة بفتح أسواق جديدة للقاح الروسي ضد كورونا، إذ أبرم إتفاقا مع كوريا الجنوبية لإنتاج ملايين اللقاحات فيها، فيما أرسل عينات لإختباره إلى الهند.
توصل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة GL Rapha الكورية الجنوبية إلى إتفاق لإنتاج أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في كوريا الجنوبية بشكل سنوي.
وسيتم إطلاق الإنتاج في ديسمبر من هذا العام، على أن يجري البدء في تسليم اللقاح لأسواق التصدير في جانفي 2021، وفقا لبيان نشره الصندوق الروسي. وأظهرت نتائج الاختبارات أن نسبة فعالية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح هي 92%.
وعلى صعيد متصل، أكدت وسائل إعلام وصول عينات من اللقاح الروسي ضد كورونا إلى الهند لإجراء التجارب، وقامت صحيفة New Indian Express بنشر صور لتفريغ اللقاحات من حاوية شحن.
ووفقا لصحيفة الهندية، فإن التجارب السريرية للقاح ستبدأ قريبا، ومن المخطط إستكمال المرحلة الثالثة من الاختبارات بحلول ماي من العام المقبل.
وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى دول أخرى.
وأصبحت روسيا في أوت الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا.
المصدر: "نوفوستي"
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