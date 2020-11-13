40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا ،اليوم الجمعة، تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عتبة الـ40 ألفا خلال 24 ساعة ، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية عن رصد 40902 إصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس، مقابل 37978

إصابة في اليوم السابق.

كما سجلت الوزارة 550 وفاة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 636 وفاة في اليوم السابق.

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وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة

مليون و107303 منها 44139 حالة وفاة و399238 حالة شفاء و663926 حالة نشطة.

وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا بالموجة الأولى من كورونا على مستوى العالم، واستأنف الوباء تفشيه بوتائر غير مسبوقة في أراضي البلاد مع بداية فصل الصيف، ما دفع الحكومة إلى إعادة تشديد القيود الصارمة الرامية إلى الحد من جماح الجائحة.