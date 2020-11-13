مجموعة العشرين تُوافق على إطار عمل لهيكلة ديون الدول الفقيرة

اتفق وزراء المالية في مجموعة الدول العشرين لأول مرة على إطار عمل مشترك لإعادة هيكلة الديون الحكومية للدول الفقيرة المتضررة من آثار جائحة (كورونا).



وأوضح وزراء المالية في مجموعة العشرين، خلال بيان مشترك اليوم /الجمعة/ نشرته وسائل إعلام عالمية، أنهم أدركوا أنه سيتعين القيام بالمزيد لمساعدة بعض الدول النامية بصورة أكبر من الاتفاق الحالي والمؤقت بشأن تجميد الديون، والذي سيتم تمديده حتى يوم الثلاثين من يونيو 2021.



وبموجب الإطار الجديد، من المقرر أن تتفاوض الدول الدائنة مع تلك المدينة، والتي من المتوقع أن تسعى للحصول على نفس شروط المعاملة من دائني القطاع الخاص.



وأوضح الوزراء أن إطار العمل يهدف إلى تسهيل التعامل مع الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المؤهلة لاتفاق تجميد سداد الديون المحدد في أبريل الماضي.

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ومن المتوقع أن يتبع الدائنون الكبار بما في ذلك

الصين المبادئ المشتركة التي تحدد كيف يمكن تخفيض الديون التي تعتبر غير مستدامة أو إعادة جدولتها.



ويعتمد المخطط بشكل كبير على القواعد التي وضعها نادي باريس، وهو تجمع غير رسمي لحكومات معظمها من الدول الغنية تأسس عام 1956، والذي كان حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الديون.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.