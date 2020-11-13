أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله بحل النزاع في إقليم كارا باخ، مشيرًا إلى أن اتفاق 9 نوفمبر لوقف النار ساعد على حقن الدماء.
وآمل أن ننتقل قريبًا لمناقشة قضايا أخرى".. حسبما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وقال بوتين - خلال اجتماع بشأن القضايا الإنسانية في كارا باخ - : "آمل بألا نستخدم عبارة (نزاع كارا باخ) بعد الآن،
وأضاف: "أتاح البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، الذي تم تبنيه في 9 نوفمبر وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع".
وتابع قوله: " مسألة تقديم المساعدة للعودة إلى
واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كارا باخ المتنازع عليها بين البلدين.
وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاديمير بوتين: آمل أن يتم حل النزاع في إقليم كارا باخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.