هزة أرضية بقوة 5.5 درجة يضرب ولاية نيفادا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الجمعة، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وضرب الزلزال ما يزيد عن 20 ميلا جنوب شرق مينا، وتقع مينا على بعد حوالي 160 ميلا جنوب شرق مدينة رينو في نيفادا.
وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت الولاية أكبر زلزال لها منذ 66 عاما،
وقال مدير مختبر نيفادا لرصد الزلازل، جراهام كينت، إن زلزال مايو القوي شعر به الناس "في منطقة رينو تاهو الواقعة غرب نيفادا، وكذلك في جميع أنحاء وديان
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 153 ألفا و496 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ24 ساعة السابقة، في أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بدء الجائحة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن اليوم هو العاشر على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابات ال100 ألف إصابة، كما تم تسجيل 919 حالة وفاة متأثرة بالفيروس على الأقل على مدار ال24 ساعة الماضية.
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