مقتل 3 أفراد من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 4 إثر انفجار سيارة مُفخخة

أعلن مسئول أفغاني مقتل 3 أفراد على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة عند بوابة الدخول الغربية للعاصمة الأفغانية اليوم الجمعة. الدخول الغربية للعاصمة الأفغانية اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية- أن الانفجار قد استهدف نقطة تفتيش للقوات الحكومية بالقرب من بوابة كابل. نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية- أن الانفجار قد استهدف نقطة تفتيش للقوات الحكومية بالقرب من بوابة كابل.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الانفجار.

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