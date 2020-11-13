في أعلى حصيلة يومية.. الجزائر تُسجل 867 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية الجزائرية لمتابعة فيروس (كورونا) اليوم /الجمعة/ تسجيل 867 إصابة جديدة بالفيروس و14 حالة وفاة في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور المرض بالجزائر في فبراير الماضي.
وفاة، وإن أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 43 ألفا و779 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 52 مريضا بالعناية المركزة.
وقال الناطق الجزائري -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 65 ألفا و975 حالات إصابة، و2125 حالة
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة حتى 25 نوفمبر الجاري.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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