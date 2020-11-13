إيران تعلن مقتل 3 من حرس الحدود في هجوم إرهابي مسلح

أعلنت الشرطة الإيرانية ،اليوم الجمعة، مقتل 3 من حرس الحدود في "هجوم إرهابي مسلح" استهدفهم في محافظة "أذربيجان غربي" الواقعة شمال غرب البلاد.
وقالت الشرطة الإيرانية في بيان، إن عناصر مسلحة معادية وصفتها بالإرهابيةهاجمت حرس الحدود في منطقة "تكور" التابعة لإقليم "أذربيجان غربي" ظهر اليوم.
وأضافت أنه تم التصدي للهجوم بعد إرسال قوات دعم إلى المنطقة، وتم منع المهاجمين
وأكدت الشرطة أن قواتها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.
ويحاذي إقليم "أذربيجان غربي" إقليم "كردستان العراق" وتركيا، حيث تنشط جماعات كردية مناوئة لإيران على الحدود.
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