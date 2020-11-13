وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيره الأرمني حل قضية قره باغ

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الأرمني، زوجراب مناتساكانيان، في اتصال هاتفي تطبيق البيان المشترك الصادر عن روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول حل قضية قره باغ.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف ومناتساكانيان أجريا، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية حيث تطرقا إلى "القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي لبنود البيان المشترك الصادر يوم 9 نوفمبر عن رئيس الجمهورية الأذربيجانية ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي".

وذكر البيان أن "الطرفين أوليا اهتماما خاصا بالأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة وحل المهمات المتعلقة بهذا الأمر".

كما بحث لافروف ومناتساكانيان، حسب الوزارة، "بعض المواضيع المهمة لأجندة العلاقات الثنائية" بين روسيا وأرمينيا.

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وأصدر رئيسا روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع

عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى"، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.