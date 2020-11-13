طنجة.. تسجيل 120إصابة جديدة بـ”كورونا” في أقل من 24 ساعة

سجلت مدينة طنجة، من الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، إلى حدود اللحظة، 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم متقاعدون، وأساتذة، وعمال في وحدات صناعية.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24” أن المصابين الجدد يتوزعون على أحياء بوخالف، واجزناية، والمدينة، والجراري، وطنجة المدينة، والمرس، ومغوغة، والسواني.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، حصيلة ثقيلة في عدد الاصابات بفيروس كورونا، بلغت 187 إصابة جديدة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.