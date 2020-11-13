السلطات المغربية ترد على هيومن رايتس ووتش وأمنيستي بخصوص محاكمة المتابعين في إكديم إيزيك: تقييم مسيس وغير محايد

ردت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، ببلاغ، انتقدت فيه تقريرا مشتركا لمنظمتي العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، حول المدانين في أحداث إكديم إيزيك.

وعبرت السلطات المغربية، اليوم، عن رفضها مجددا ما وصفته بمحاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية، التي عرفها مخيم إكديم إيزيك في مدينة العيون، عام 2010.

وقالت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم، إن السلطات العمومية علمت “بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية، التي عرفها مخيم إكديم إيزيك في مدينة العيون، عام 2010” ، موضحة أن “السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة، التي تشنها المنظمات المذكورة ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، في المقابل، إلى الالتزام بمبادئ النزاهة، والحياد”.

وأضاف المصدر نفسه أن “متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث، التي عرفها مخيم إكديم إزيك، والمعروض ملفهم، حاليا، على محكمة النقض، كانت من أجل ارتكابهم أعمالا إجرامية وحشية، ومشينة ضد عناصر القوات العمومية، والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون، الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي، وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة، التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية، بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، ما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات، والأدوار، التي تلعبها محل تساؤل مشروع، ومتكرر”.

وذكرت السلطات العمومية بأن محاكمة الجناة في الملف المذكور إنما تأسست على الجرائم الوحشية، التي ارتكبوها، والتي تمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية، والوقاية المدنية، دون شفقة أو رحمة، وعن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم، ومحاكمتهم تمت وفقا للمعايير القانونية، المعمول بها على الصعيد الدولي، إذ استفادوا من مؤازرة الدفاع، وتم عقد جلسات علنية، واستجواب الشهود، وتمحيص أدلة الإثبات، وتوفير خدمة الترجمة، كما تم السماح لعائلاتهم، وعائلات الضحايا، ومئات الخبراء الوطنيين، والدوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.

وسجل البلاغ أنه “خلافا للادعاءات، التي تم الترويج لها بخصوص التعرض للتعذيب، تشدد السلطات العمومية على قانونية ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين طبقا للمعايير الدولية، وأن المحكمة المختصة استجابت، خلال مرحلة الاستئناف على الفور لطلب دفاع المتهمين بإجراء الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية”.

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كما أكدت السلطات العمومية بخصوص الوضعية السجنية للمعنيين بالأمر أن الأشخاص المدانين تم توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية في المغرب وفق عدة معايير متعارف عليها، لا سيما منها مدة العقوبة، وحالتهم الصحية، ومتابعة الدراسة، وقربهم من عائلاتهم.

ورفضت السلطات ما وصفته بـ”التقييم المسيس، وغير المحايد لبعض هذه المنظمات لوضعية حقوق الإنسان ي الأقاليم الجنوبية، لاسيما الحق في حرية التعبير، والتجمعات السلمية، وتأسيس الجمعيات، واستغلال هذا الموضوع في حملات دعائية مغرضة، للنيل من المكتسبات الحقوقية، التي راكمتها بلادنا”، مستنكرة بشدة محاولة التستر على وحشية الأفعال الجرمية، ومن خلال الربط بين المحاكمات، والممارسة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ونفت السلطات نفيا قاطعا ادعاءات “المنع الممنهج” للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأكدت حرصها على ضمان ممارسة كل الحقوق والحريات بجميع التراب الوطني، دون تمييز أو قيود، وفي احترام تام للضوابط، والمقتضيات القانونية، المتعلقة بالتجمعات العمومية، وفي إطار المحافظة على الأمن، والاستقرار، كما تتعامل مع كافة جمعيات المجتمع المدني وفق ما تمليه سلطة القانون في نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية، المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.