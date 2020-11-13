نشرة خاصة.. زخات مطرية قوية مساء اليوم بعدد من الأقاليم

بعد أيام مشمسة عرفتها جل أقاليم المملكة، يرتقب تغير في أحوال الطقس، ابتداء من مساء اليوم.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، أصدرتها اليوم الجمعة، أن أقاليم شيشاوة والحوز، ستعرف زخات مطرية.

وأوضحت المديرية، أن زخات مطرية رعدية محليا قوية ستشهدها أقاليم الحوز وشيشاوة وورزازات وأزيلال وتارودانت اليوم الجمعة، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر و50 دقيقة مساء.