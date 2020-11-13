الإتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة النجم المنتخب المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وأعلنت إصابة اللاعب المصري المحترف بفريق ليفربول الإنجليزي، بعد إجراء فحص حورونا، كانت نتائجه إيجابية. وياتي الإعلان عن إصابة صلاح، بعد يوم من حفل تكريم أقيم له، حضره العديد من نجوم الرياضة المصرية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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