المنتخب المغربي يطمح إلى صدارة مجموعته في مواجهته أمام منتخب إفريقيا الوسطى

يواجه المنتخب المغربي، مساء اليوم الجمعة، على أرضية مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، نظير من إفريقيا الوسطى لحساب التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى كأس إفريقيا الكاميرون 2022.

ويسعى المنتخب المغربي بقيادة وحيد حليلوزيتش إلى تحقيق الانتصار من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة، التي تضمه إلى جانب كل من منتخبات موريتانيا، وبروندي، وإفريقيا الوسطى.

وكان المنتخب المغربي قد تحصل على انتصار في مباراة بورندي عن الجولة الثانية للتصفيات نفسها بثلاثية، وتعادل على الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط أمام منتخب موريتانيا.

ويحتل المنتخب المغربي، حاليا، وصافة مجموعته في التصفيات بـ4 نقاط من مباراتين خلف موريتانيا، المتصدر بـ5 نقاط من 3 مباريات.

وسيشكل انتصار المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى تأمينا لصدارته منفردا بـ7 نقاط.