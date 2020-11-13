العدل تنفي إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارسال قوائم بأسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا ارهابية او دونه عارية عن الص".
ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له ، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشان".
ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له ، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشان".
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