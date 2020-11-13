نجوم الكرة يبحثون مع السفير الاوروبي أهمية الحوار في العراق

وضم وفد النجوم كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعدد كبير من النجوم الدوليين السابقين.

وذكر هوث في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "تشرفت بلقاء مع نجوم العراق لكرة القدم و تناولت المناقشة موضوع و اهمية الحوار في العراق".



اللقاء شهد ايضاً تواجد عدد من الشخصيات الدبلوماسية في العراق.