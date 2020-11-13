2020-11-13 | 16:53
612 مشاهدة
استضاف سفير الاتحاد الاوروبي مارتن هوث، نجوم الكرة العراقية اليوم الجمعة.
وضم وفد النجوم كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعدد كبير من النجوم الدوليين السابقين.
وذكر هوث في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "تشرفت بلقاء مع نجوم العراق لكرة القدم و تناولت المناقشة موضوع و اهمية الحوار في العراق".
اللقاء شهد ايضاً تواجد عدد من الشخصيات الدبلوماسية في العراق.
وذكر هوث في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "تشرفت بلقاء مع نجوم العراق لكرة القدم و تناولت المناقشة موضوع و اهمية الحوار في العراق".
اللقاء شهد ايضاً تواجد عدد من الشخصيات الدبلوماسية في العراق.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الكرة يبحثون مع السفير الاوروبي أهمية الحوار في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.