الامن الوطني يلقي القبض على ثلاثة تجار مخدرات في بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في بغداد. وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، وبحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد اجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".



واضاف انه " جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".



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