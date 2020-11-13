إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بينت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".

وكان صلاح قد تصدر قائمة أفضل اللاعبين في القارة السمراء، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع "الريدز" وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.