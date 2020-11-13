مصر تدين استهداف الحوثي للسعودية: أعمال خسيسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر قيام مليشيا الحوثي بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين لاستهداف السعودية، مشددة على رفضها مثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة.

وقالت القاهرة في بيان، مساء الجمعة، "ندين قيام مليشيا الحوثي بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف السعودية".

وأسفر الهجوم الحوثي عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان، في أعقاب نجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الزورقين جنوب البحر الأحمر.



وأضاف البيان "نرفض مثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية".

وأكدت مصر تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب.



والأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر.

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وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير الزورقين الحوثيين، حيث شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتابع المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ولطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.