حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات المتوقعة ليوم غد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة خاصة على السواحل والجزر، وبعض المناطق الشمالية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.



وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن حركة الرياح ستكون غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 50 كم/س أحياناً.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:31 والثاني عند الساعة 06:13 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند 08:03 والثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 14:45 والثاني عند الساعة 03:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 21 80 30

دبــي 31 22 75 25

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الشارقة 30 20 75 25

عجمان 31 20 80 30

أم القيوين 30 19 80 25

رأس الخيمة 29 20 80 30

الفجيرة 30 22 70 30

العين 31 21 65 25

ليوا 30 19 80 25

الرويس 29 19 80 30

السلع 28 19 75 25

دلما 29 21 85 45

طنب الكبرى 28 21 80 40

طنب الصغرى 28 21 80 40