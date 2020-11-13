شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: لجوء أكثر من 15 ألف إثيوبي إلى السودان خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الأمم المتحدة، عن لجوء أكثر من 15 ألف إثيوبي إلى السودان خلال أسبوع. وأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بابار بلوش، عن "القلق إزاء تأثيرات النزاع الدائر"، لافتًا إلى وجود "مئات من طالبي اللجوء" عند معبرين حدوديين في المنطقة.

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