أعلى وفيات الشرق الأوسط بـفيروس «كورونا» في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات



أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا زاد 457 حالة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 40121 اليوم الخميس، وهو أعلى عدد لحالات الوفاة بسبب الفيروس في الشرق الأوسط، طبقاً لـ«رويترز». وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 726585 حالة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن إيران سجلت 11517 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن لاري قولها إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر الیوم الأربعاء 715 ألفا و68 شخصا وبوفاة 462 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في إیران 39 ألفا و664 شخصا. وأضافت في تصریحها الصحافي أمس (الأربعاء) أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضیة تسجیل 11780 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 715 ألفا و68 شخصا و5601 شخص في وضع حرج، مشيرة إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 536 ألفا و105 أشخاص حتى الآن، ولکن توفي 462 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس الی 39 ألفا و202 شخص. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن خمسة ملايين و344 ألفا و821 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس «كوفید - 19» في أنحاء البلاد حتى الآن.