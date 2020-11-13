شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش المغربي يحبط هجوما لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، أن الجيش أحبط هجوما لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس. وأطلق الجيش المغربي عملية عسكرية في منطقة الكركرات الحدودية لمواجهة استفزازات مليشيا البوليساريو. وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها: "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له". ويرجع سبب التوتر إلى منع عناصر من مليشيا البوليساريو لسائقي الشاحنات المغاربة من عبور معبر في المنطقة يستخدمونه بكثافة لنقل البضائع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المغربي يحبط هجوما لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.