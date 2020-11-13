‎بعد رفضه العلاج من فيروس "كورونا"، وفاة "سفاح النساء" البريطاني في السجن‎

توفي اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2020، بيتر ساتكليف الذي قتل 13 إمرأة على الأقل في السبعينيات والثمانينيات في مستشفى جامعة نورث دورهام، بعد رفضه العلاج من فيروس كورونا.

ووفق ما نقله موقع "dailymail"، وفيي السجين بيتر كونان من مواليد "ساتكليف" في المستشفى.

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وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية يعد بيتر ساتكليف واحدا من أبشع القتلة في تاريخ المملكة المتحدة.

وظل هذا القاتل طليقا لفترة طويلة وأثار الرعب في نفوس الكثيرين لأن الشرطة لم يكن لديها أي فكرة عن هويته.