جنوب إفريقيا تُدين الهجوم الإرهابي بمدينة جدة السعودية

أعربت جنوب إفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة؛ وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.



وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في

جنوب إفريقيا ناليدي باندور - في بيان اليوم /الجمعة/ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - الهجوم الفاشل.. مؤكدة أن جنوب إفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكالها.



وأوضحت باندور بأن بلادها تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتي يقوم بها المجتمع الدولي، بما في ذلك مواقف السعودية ضد الإرهاب والتطرف.