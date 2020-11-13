في قائمة الدول الأوروبية الأكثر إصابة بكورونا.. بلجيكا تتراجع للمركز السادس

تراجعت بلجيكا إلى المركز السادس في القائمة الأوروبية للدول التي لديها أكبر عدد من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد لكل مائة ألف نسمة من السكان.
أن كانت على رأس القائمة لعدة أيام في نهاية أكتوبر الماضي.
وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي نقلتها صحيفة "بروكسل تايمز" المحلية على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/، أن بلجيكا أصبحت الآن في المركز السادس، بعد
وأشارت البيانات إلى أنه بعد تسجيل 903 حالات مؤكدة بالفيروس لكل مائة ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين، فإن بلجيكا لديها الآن أيضًا أعداد أقل من فرنسا التي سجلت 941 إصابة لكل 100
وأصبحت تتصدر هذه القائمة التشيك بعدد إصابات 1331 حالة لكل 100 ألف نسمة، يليها لوكسمبرج (1312)، ثم ليختنشتاين بـ (1128) وسلوفينيا بـ (996) حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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