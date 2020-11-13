في أعلى حصيلة يومية.. جورجيا تُسجل 3473 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3473 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في أحلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 73154 شخصًا على مستوى البلاد.
الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 55511 شخصًا، فور تسجيل 3342 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُشيرة إلى أن عدد مصابي "كورونا"، الذين يتلقون العلاج في المستشفبات، بلغ 3413 حالة.
وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم /الجمعة/ على موقعها
وأشارت إلى وفاة 37 شخصًا إثر الإصابة بـ "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 363 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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