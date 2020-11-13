العراق يُسجل 2690 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 2690 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و48 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه تم فحص 18 ألفًا و433 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في

العراق 3 ملايين و95 ألفا و79 نموذجًا.



وأضافت أنه تم تسجيل 2628 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 441 ألفًا و856 حالة بنسبة شفاء 85.9%.

Advertisements



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 514

ألفًا و496 حالة منها 61 ألفًا و60 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و380 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و580 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.