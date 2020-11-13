العراق يُسجل 2690 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، 2690 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و48 حالة وفاة.
العراق 3 ملايين و95 ألفا و79 نموذجًا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه تم فحص 18 ألفًا و433 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في
وأضافت أنه تم تسجيل 2628 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 441 ألفًا و856 حالة بنسبة شفاء 85.9%.
ألفًا و496 حالة منها 61 ألفًا و60 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و380 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و580 حالة.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 514
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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