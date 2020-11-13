فلسطين تُسجل 730 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 72967 حالة، وتسجيل 6 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في فلسطين إلى 617

حالة.



وأكدت "الصحة الفلسطينية" - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ - تسجيل 506 حالات تعافٍ؛ ما يرفع عدد المتعافين إلى 64431 شخصاً.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن نسبة التعافي

من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.