تونس وهولندا تبحثان ملف الهجرة غير الشرعية

بحث محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع وزيرة الهجرة الهولندية، أنكيبروكارس كنول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف التنسيق بين الجانبين في مجال الهجرة، وتثمين الدعم الذي تقدمت به الحكومة الهولندية لفائدة تونس من أجل

المساعدة على التخفيف من تداعيات جائحة فيروس " كورونا ".



وأعرب الجانبان - خلال لقاء عبر تقنية الفيديو، بحسب بيان الخارجية التونسية/ اليوم/الجمعة/ - عن تطلع البلدين إلى توسيع مجالات التعاون وإثرائها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الهجرة غير

الشرعية وتكوين مجموعة عمل ثنائية تهتم بالتعاون في هذا المجال، وفق مقاربة واقعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتصلة بهذا التعاون والمصلحة المشتركة لكلا البلدين.



ولفت النفطي، إلى الجهود التي تبذلها السلطات التونسية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكل الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع شركائها من دول المنطقة، داعيًا إلى تطوير آليات الهجرة الشرعية على غرار الهجرة الدائرية وتعزيز البرامج المتصلة بالتنمية المتضامنة.