الحكومة الإثيوبية تعتقل 242 شخصًا بتهمة الارهاب

أعلنت غيتو أرغاو، رئيس مفوضية شرطة الحكومة الإثيوبية، أنها ألقت القبض على 242 شخصًا، والعديد من الأسلحة غير المرخصة التي نشرتها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، المتطرفة بهدف إحداث فوضى وإثارة الرعب في العاصمة أديس أبابا. الرعب في العاصمة أديس أبابا. وقال أرغاو، في مؤتمر صحفي، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه جبهة تحرير التجيراي، التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها لفرض سيادة ونظام البلاد. تحرير التجيراي، التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها لفرض سيادة ونظام البلاد.

وأشار مفوض الشرطة، إلى أن السلطات تمكنت من ضبط العديد من أسلحة نارية، وقاذفة قنابل في أيدي 242 شخصًا المتورطين الذين تم ضبطهم وهم يخططون لمؤامرة إرهابية.



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