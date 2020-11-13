اخبار العالم

14 ألف إثيوبي نزحوا إلى السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان، اليوم الجمعة، إن الاشتباكات المسلحة في إثيوبيا دفعت أكثر من 14500 شخص للفرار إلى السودان المجاور، منذ أوائل نوفمبر الجاري. وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف في وقت سابق، إن أكثر من 4000 إثيوبي عبروا الحدود في غضون 24 ساعة. كما توجد مخاوف بشأن نزوح جماعي لآلاف اللاجئين الإريتريين من أحد المخيمات في إثيوبيا.

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل المئات وتدفق آلاف اللاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا. وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعد ما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 ألف إثيوبي نزحوا إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا