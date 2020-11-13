14 ألف إثيوبي نزحوا إلى السودان

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل المئات وتدفق آلاف اللاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا. وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعد ما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.
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