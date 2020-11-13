فيلم وثائقي عن تهريب المخدرات من شمال المغرب إلى إسبانيا على “نيتفليكس”

تتيح المنصة العالمية “نيتفليكس” لمشتركيها، حاليا، مسلسلا وثائقيا إسبانيا بعنوان “La linea”، يسلط الضوء على تهريب، وتجارة المخدرات بين شمال المغرب والتجارة الأوربية.
وينقل المسلسل تفاصيل عمل السلطات الأمنية الإسبانية في مواجهة تهريب المخدرات من شمال المغرب إلى جنوب إسبانيا عبر القوارب السريعة، والزوار.
ويحمل المسلسل اسم “لالينيا”، الذي يشير إلى مدينة إسبانية، تقع بين الجزيرة الخضراء، وجبل طارق، وتشمل معبرا لتجار المخدرات.
ويتكون المسلسل من 4 حلقات ويكشف أسرار، ومعطيات زراعة، وتجارة المخدرات في شمال المغرب، كما يوثق مطاردات الحرس المدني الإسباني للمهربين.
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