فيلم مغربي يتوج في مهرجان الإسكندرية.. وبطله ينال جائزة أحسن دور

حقق الفيلم المغربي “اللكمة”، للمخرج الشاب محمد أمين مونة، ليلة أمس الخميس، جائزة نور الشريف لأحسن فيلم عربي، ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن عن نتائج المسابقات في المهرجان، في حفل ختام أسدل من خلاله الستار على دورته السادسة والثلاثين.

ونال الممثل المغربي ربيع أكليم جائزة أحسن دور رجالي عن دوره في الفيلم نفسه.

وجسد بطولة الفيلم الممثل ربيع أكليم، وهو كاتب السيناريو، كما أدى أدواره كل من ساندية تاج الدين، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وسعيد باي، وعبد السلام بوحسيني.

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ويحكي الفيلم قصة شاب، يشكل عالة على أسرته، ويتعرض للاستفزاز نتيجة ذلك قبل أن يلتقي ببطل سابق في الملاكمة عجز عن إكمال مشواره الرياضي، ليحاول إقناعه باستغلال شبابه وقوته، واحتراف رياضة الملاكمة، فيشق طريقه وسط الحرمان وقلة الحيلة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان المخرجة المصرية إيناس الدغيدي كرئسة للجنة، التي يحضر فيها المخرج المغربى داود ولاد السيد، إلى جانب الكاتب، والمنتج الإيطالى مارك سيرينا، والممثلتين الإيطاليتين مارزياتيدشى، وأنجليك كافالاري.

ونال الفنان عز العرب الكغاط تنويها خاصا من لجنة التحكيم عن دوره في فيلم “مداد أخير” للمخرج الشاب، اليزيد القاديري.